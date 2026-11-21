Según la Fiscalía, el presunto autor material agredió a la víctima «de forma salvaje» propinándole múltiples cuchilladas, hasta quince, en diversas partes del cuerpo

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido una condena de 24 años de prisión para un varón por asesinar a puñaladas a un joven en una casa de Puerto del Carmen (Lanzarote). Todo ello, para robarle un cordón de oro y un reloj. Además, de siete de años de cárcel para otro hombre por encubrimiento y robo con violencia.

En este sentido, el ministerio fiscal ha interesado la apertura de juicio oral ante Tribunal de Jurado. Todo ello, según recoge el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Zona de ocio

Los hechos tuvieron lugar el 23 de agosto de 2023 después de que los dos acusados, la víctima y otras personas acudieran a la vivienda. Ello, tras haber estado juntos en una zona de ocio.

Fue entre las 07.00 y 08.00 horas cuando el presunto autor del asesinato, portando «un cuchillo de grandes dimensiones», decidió sustraer el cordón de oro y el reloj a la víctima, quien se encontraba durmiendo en un sofá, mientras que el segundo acusado habría facilitado la huida al esperar en un vehículo «con el motor encendido».

Autor material

Según la Fiscalía, el presunto autor material agredió a la víctima «de forma salvaje» propinándole múltiples cuchilladas. En concreto, hasta quince, en diversas partes del cuerpo. Como el cuello, tórax, abdomen y extremidades; lo que conllevó la muerte del joven tras sufrir una agonía de unos 20 minutos.

Tras cometer el homicidio, el acusado salió de la vivienda portando la cadena de oro y el cuchillo homicida para montarse en el vehículo donde esperaba el otro varón, a quien le dijo que había «pegado cinco pinchazos» a la víctima. Finalmente, los dos huyeron del lugar.

Aquí, el ministerio fiscal ha precisado que el segundo acusado, «una vez que tuvo conocimiento de la agresión mortal, y con la finalidad de ocultar su participación en tales hechos, facilitó con el vehículo la huida del lugar al otro acusado».

Playa Honda

Ambos se dirigieron primero al domicilio del principal acusado en Playa Honda y luego el segundo acusado se trasladó a su propio domicilio.

Los objetos sustraídos fueron posteriormente recuperados. En concreto, «la cadena de oro y el reloj fueron recuperados en la habitación del principal acusado en su domicilio y han sido entregados a los familiares del fallecido«.

La acusación ha solicitado que se haga constar en la sentencia la responsabilidad civil. Además, reclamando que el autor del asesinato indemnice a los progenitores en la cantidad de 180.000 euros para cada uno de ellos.

Finalmente, ambos acusados se encuentran en prisión provisional desde el 9 de agosto de 2023 Se trata de la fecha en la que fueron detenidos, cuatro días después de los hechos.