El incendio, registrado durante la madrugada de hoy, también afectó al cableado, al alumbrado navideño y a varios vehículos estacionados. No se han registrado heridos

Los servicios de limpieza trabajan hoy en la calle Añaza, en Arrecife para retirar los restos de un incendio que ha dejado cinco contenedores completamente inutilizados. El fuego se produjo durante la madrugada y generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

RTVC

A primera hora de la mañana, los operarios continuaban retirando los residuos calcinados y cargando los escombros en los camiones. Según han trasladado los trabajadores, la cantidad de basura quemada era considerable.

Las llamas también provocaron daños en el cableado de la calle y afectaron parcialmente a las luces de Navidad instaladas en la zona. No obstante, según la información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias, no será necesario retirar el alumbrado navideño.

Además, algunos vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones sufrieron daños parciales. No hay que lamentar daños personales ni personas heridas.

La situación ya era de tranquilidad durante la mañana, después de la tensión vivida durante la noche. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote señalan que no es la primera vez que se producen incendios de contenedores e incluso de vehículos en la zona en años anteriores.