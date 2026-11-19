Un hombre de 79 años hospitalizado en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 79 años ha sido hospitalizado en estado moderado tras sufrir un incendio en su vehículo durante la madrugada de este jueves en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Sala operativa. Emergencias-112

Personal del Servicio de Urgencias Canario prestó auxilio y trasladó en ambulancia al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria al hombre. Se le diagnosticó intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado, salvo complicaciones.

Además, una joven de 25 años resultó herida leve y fue trasladada al centro de salud de Ingenio, según informó el 112.

Hasta el lugar del suceso, que se produjo en la calle Thagaroste del municipio de Ingenio pasadas las tres de la madrugada, acudieron así mismo bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que extinguieron el fuego. Además, afectó a la fachada de un edificio. Por otro lado, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que aseguraron la zona e instruyeron las diligencias correspondientes, detalla la nota.