El accidente tuvo lugar a primera hora de este miércoles en la avenida de los Artesanos, en Ingenio. El herido sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Un hombre de 58 años permanece en estado crítico tras ser atropellado por un automóvil en el municipio grancanario de Ingenio. El accidente ocurrió este miércoles, 18 de noviembre, a las 07:44 horas, en la avenida de los Artesanos.

Avenida de los Artesanos, Ingenio. Ayuntamiento de Ingenio

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el atropello y activó los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para atender el incidente.

Traslado al Hospital Doctor Negrín

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. A su llegada, el personal sanitario atendió al afectado, que presentaba politraumatismos de pronóstico grave.

Tras estabilizarlo, los profesionales sanitarios lo trasladaron en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico.

La Policía Local y la Guardia Civil también acudieron al lugar del accidente. Los agentes municipales regularon el tráfico y realizaron el atestado, mientras que efectivos de la Guardia Civil escoltaron a la ambulancia durante el traslado hospitalario.