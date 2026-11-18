Los hechos se produjeron en la tarde de ayer y hasta el lugar se desplazó el personal del Servicio de Urgencias Canario

Un hombre de 56 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en la calle Tamara, en Telde, Gran Canaria. Los servicios de emergencia han logrado reanimarlo y su estado es grave, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias. 112 Canarias

Los hechos se produjeron en la tarde de este ayer y hasta la zona se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), si bien hasta su llegada el alertante comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar .

Seguidamente, el personal sanitario continuó con las maniobras de reanimación y logró revertir la parada cardiorrespiratoria. Tras estabilizarlo, lo trasladó en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado grave.

En el lugar también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que colaboraron con los efectivos y se encargaron de instruir las diligencias.