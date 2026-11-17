Los tres vehículos estaban estacionados en la avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt cuando esta persona comenzó a romper los cristales para robar en su interior

Detenida una persona por romper los cristales de cuatro vehículos estacionados en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a una persona como presunta autora de la rotura de los cristales de cuatro vehículos estacionados en la avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt.

Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino, que agrega que una vez que esta persona rompía los cristales procedía a sustraer los objetos que podía del interior de los coches.

Finalmente, fueron agentes la Unidad Nocturna Especial (UNE) los que practicaron la detención.