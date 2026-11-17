El concejal de Turismo de Las Palmas, Pedro Quevedo, asegura que la cancelación del Belén de Arena es un intento de extorsión por parte de Go Beyond

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la sociedad municipal Turismo LPA, Pedro Quevedo, ha sido contundente ante el anuncio de cancelación del Belén de Arena de Las Canteras por parte de la empresa promotora del mismo. El edil ha asegurado que “responde a un intento de extorsión de Go Beyond a la administración pública aprovechando la coyuntura de la próxima convocatoria electoral”.

Quevedo apuntó que “es evidente que la comunicación de cancelación del Belén de Arena 2026 se ha hecho con mala fe. Nos comunicaron por escrito su decisión el 9 de noviembre, en unas fechas que no nos permite tener tiempo de reacción”.

El responsable de Turismo ha repasado la cronología del expediente y ha puesto de manifiesto las incoherencias económicas sobre el coste del Belén detectadas en la documentación presentada por la entidad organizadora ante distintas administraciones.

De un lado, Turismo LPA demandó por escrito, el pasado 21 de marzo, la solicitud de patrocinio. La empresa Go Beyond respondió seis meses después, el 21 de septiembre, situando el coste global del Belén en 490.000 euros y solicitando a la sociedad municipal, un total de 200.000 euros. Sin embargo, el 13 de octubre, en el estudio económico financiero requerido por Costas para la autorización del Belén, Go Beyond situaba el coste total en 309.730,60 euros. “Es decir, han comunicado una diferencia de unos 180.000 euros por el mismo concepto. Se trata de una contradicción que no es aceptable para un organismo público”, apuntó Quevedo.

El concejal aclaró que los 200.000 euros que demanda Go Beyond “supone un incremento aproximado del 180 % respecto a la financiación recibida en la última edición, que fue de 77.221,90 euros, a lo que hay que añadir la inversión en promoción, publicidad y márquetin, unos 10.000 euros que aporta Turismo”. Quevedo añadió que “no es razonable desde el punto de vista de la defensa y el uso eficiente de los recursos municipales, sobre todo, cuando en el proyecto no apreciamos mejoras que justifiquen ese incremento de la aportación pública”.

Quevedo ha reiterado el respaldo económico histórico que el Ayuntamiento y Turismo LPA han brindado al proyecto desde su nacimiento hace dos décadas, así como el respeto hacia el trabajo que se ha realizado.

Financiación compartida

De esta manera, en 2006, la primera edición de Belén se realizó una aportación de 107.000,00 €, en un momento en el que el proyecto contaba solo con el apoyo municipal. En los años siguientes, se incorporó el patrocinio de otras administraciones, entre ellas el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, lo que permitió avanzar hacia un modelo de financiación compartida.

El concejal ha recordado que, en 2008 se consolidó “un modelo de financiación compartida con otras administraciones, entre ellas, el Cabildo de Gran Canaria y patrocinadores privados y el ayuntamiento pasó a financiar el Belén con un patrocinio de 53.500 euros”.

En 2020, la partida se incrementó a 64.200 euros (60.000 + IGIC). A partir de 2022, coincidiendo con la creación de la Sociedad Municipal Turismo LPA, el patrocinio creció de forma significativa, hasta los 70.620 euros, aplicándose el criterio de actualizarla anualmente conforme al IPC más una partida de unos 10.000 euros en concepto de márquetin y publicidad.

«Debemos ser rigurosos y transparentes con la gestión de los recursos públicos. Confiábamos en que, este año, igual que los anteriores, sumando la aportación actualizada de Turismo LPA, el respaldo del resto de administraciones públicas y entidades privadas, la organización hubiera contado con recursos más que suficientes», ha añadido. De hecho, continuó el concejal, “consideramos que ya 300.000 los que aparecen en el informe económico financiero enviado a Costas, es difícil de justificar”.

Quevedo apuntó que desde Turismo LPA “estamos abiertos a dar oportunidades a nuevas propuestas, escuchar iniciativas y valorar su posible patrocinio. Esta situación nos exige valorar qué otras opciones pueden ser relevantes para celebrar adecuadamente las fiestas navideñas. Nuestra función es apoyar iniciativas de interés turístico y ciudadano durante la Navidad”.

Por último, Quevedo ha confirmado que Turismo LPA “no dejará en la estacada a los comedores y aumentaremos las ayudas destinadas a los cinco comedores sociales de la capital para evitar que la cancelación del evento perjudique su labor. Cada comedor recibirá 6.000 euros antes de la Navidad”.