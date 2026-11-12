Las Palmas de Gran Canaria se queda este año sin su tradicional Belén de Arena

Los organizadores comunican, después de 20 años, la suspensión de la instalación este año en la playa de Las Canteras. Se trata de uno de los principales reclamos navideños

Imagen de archivo del Belén de Arena de la playa de las Canteras

La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, no contará esta Navidad con su tradicional Belén de Arena, una de las instalaciones más emblemáticas de estas fechas en Canarias. Los organizadores han anunciado la cancelación de esta edición, poniendo fin, al menos por este año a una tradición que se ha mantenido durante dos décadas.

En un comunicado, la organización ha expresado su tristeza por tener que suspender la iniciativa: «es para nosotros una noticia inmensamente triste, y nada nos rompe más el corazón que tener que anular esta edición del evento al que hemos dedicado gran parte de nuestra vida, nuestro tiempo y recursos».

El Belén de Arena ha sido un referente durante 20 años

Durante 20 años, las esculturas realizadas en arena han formado parte de las celebraciones navideñas de la ciudad y se han convertido en un atractivo para vecinos y visitantes. Sus organizadores han destacado la importancia que ha adquirido el Belén a lo largo de estas dos décadas y han agradecido a la ciudadanía el apoyo y el cariño recibidos durante este tiempo.

Por ahora ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni el Cabildo de Gran Canaria, colaboradores en el desarrollo de esta iniciativa con fines benéficos, se han manifestado sobre la suspensión ni los motivos que han llevado a cancelar la edición de este año.