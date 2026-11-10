Dos hombres y dos mujeres, entre ellas una menor de ocho años y una mujer de 76, sufrieron intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado

Sala operativa del 112 Canarias. Imagen 112 Canarias

Cuatro personas han resultado afectadas de carácter moderado en el incendio declarado en una vivienda de la calle León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la madrugada de este martes.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 03:21 horas, en la que se informaba de un fuego en el salón de un inmueble. Tras recibir el aviso, se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el incidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Los bomberos lograron extinguir las llamas y procedieron a ventilar la vivienda. Por su parte, el personal sanitario atendió a cuatro afectados por inhalación de humo y quemaduras.

Afectados por el incendio

Entre ellos se encuentra una menor de ocho años y una mujer de 76, ambas con intoxicación moderada por inhalación de humo, las dos trasladadas al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Además, una mujer de 43 años y un hombre de 39 presentaban quemaduras en miembros superiores e inferiores, así como intoxicación moderada por inhalación de humo. Ambos fueron evacuados al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Los cuerpos policiales se encargaron de asegurar la zona y colaboraron con el resto de los servicios de emergencia durante el dispositivo desplegado.