Los bomberos tuvieron que liberar al conductor del interior del turismo después del accidente, ocurrido en el Camino Pinolere, en La Orotava

Un hombre de 47 años resultó herido de carácter grave este sábado en Tenerife tras volcar el turismo que conducía en el Camino Pinolere, en el municipio de La Orotava, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen de archivo. 112 Canarias

El accidente ocurrió a las 19:10 horas, momento en el que el 112 alertó al Consorcio de Bomberos de Tenerife tras recibir el aviso del vuelco lateral de un vehículo en esta vía con un herido. A su llegada, los efectivos aseguraron el turismo y liberaron al conductor del interior del habitáculo, donde había quedado atrapado.

Traslado al Hospital Universitario de Canarias

Tras el rescate, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado y comprobó que presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Ante la gravedad de las lesiones, los sanitarios lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Agentes de la Policía Local también acudieron al lugar del accidente y realizaron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del siniestro.