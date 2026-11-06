La medida entrará en vigor a las 00.00 horas del domingo, 8 de noviembre. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y pide seguir todas las indicaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo

El Cabildo de Tenerife activa el PEIN en situación de alerta ante la llegada de la borrasca Bruna. Efe

El Cabildo de Tenerife activará el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta a partir de las 00.00 horas del domingo 8 de noviembre, ante la previsión de la llegada de la borrasca atlántica Bruna, que afectará a Canarias durante el fin de semana con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas y riesgo de inundaciones.

La decisión se adopta a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y ante las situaciones de alerta y prealerta previstas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias por distintos fenómenos meteorológicos adversos.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y pide extremar las precauciones durante los próximos días. “Estamos ante un episodio meteorológico que puede generar situaciones de riesgo en distintos puntos de la isla. Por eso, pedimos a la población que actúe con prudencia, que evite desplazamientos innecesarios y, sobre todo, que siga todas las indicaciones y recomendaciones de los servicios de emergencia. La prevención es fundamental y la colaboración ciudadana puede evitar accidentes y situaciones que pongan en peligro vidas”, señala.

Dávila insiste en que las restricciones acordadas responden a la necesidad de anticiparse a los posibles efectos de la borrasca y proteger tanto a la población como a los equipos que tendrán que intervenir si se producen incidencias.

Medidas preventivas

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que la activación del PEIN supone la puesta en marcha de medidas preventivas específicas en los espacios naturales de Tenerife, especialmente vulnerables ante las lluvias, el viento y los posibles desprendimientos.

“A partir de las 00.00 horas del domingo quedará prohibido el acceso y la circulación por pistas, caminos y senderos de los espacios naturales protegidos, así como la práctica de actividades al aire libre en estos lugares. También se cerrarán las zonas de acampada y áreas recreativas, se suspenderá la actividad cinegética y quedarán sin efecto las autorizaciones para actividades como barranquismo, escalada, filmaciones o pruebas deportivas”, explica Pérez.

La consejera recuerda que también permanecerán cerrados los accesos al Barranco de Masca y al Barranco del Infierno. “Queremos insistir en que estas medidas no son recomendaciones, sino restricciones que deben respetarse. Existe riesgo de desprendimientos, caída de árboles y crecidas de barrancos, por lo que no se debe acceder a estos espacios mientras permanezcan cerrados”, subraya.

Cierres

Asimismo, el Cabildo insta a las distintas consejerías insulares a proceder al cierre de las instalaciones de titularidad insular dedicadas a actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia que impliquen desplazamientos entre municipios, desde las 00.00 horas del domingo y mientras se mantenga la declaración.

Las restricciones no impedirán el acceso de sus titulares o clientes a viviendas, fincas, explotaciones y establecimientos abiertos al público, así como a sus aparcamientos interiores. No obstante, cuando el acceso requiera transitar por pistas cerradas por razones de seguridad, deberá consultarse previamente con los agentes de Medio Ambiente de la zona.

El Cabildo recomienda a los ayuntamientos de la isla activar sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y adoptar las medidas preventivas que consideren necesarias en función de la evolución del episodio meteorológico. La institución insular mantendrá alertados todos sus medios y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, para intervenir en caso necesario y coordinar la respuesta ante posibles incidencias.

Se recuerda a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las instrucciones de los servicios de emergencia y evitar acercarse a barrancos, cauces de agua, zonas costeras expuestas, laderas y áreas arboladas durante el paso de la borrasca.

Las restricciones de acceso a los espacios naturales permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución de la Consejería Insular determine su levantamiento, una vez hayan cesado las causas que las motivaron y se hayan evaluado los posibles daños.