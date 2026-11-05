Un hombre presenta heridas graves por arma de fuego y otro ha resultado herido por arma blanca. La Policía Científica y Judicial mantiene un amplio despliegue en el barrio de La Zamora, en Los Realejos, para esclarecer lo ocurrido

Dos personas han resultado heridas este jueves en un tiroteo ocurrido en el interior de una vivienda de Tenerife. Concretamente, en el barrio de La Zamora, en el municipio de Los Realejos. Los hechos tuvieron lugar poco después de las 12:00 horas, por causas que todavía se desconocen.

Uno de los heridos presenta lesiones de gravedad por arma de fuego, mientras que el segundo sufrió heridas por arma blanca. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Amplio despliegue policial en la zona

Tras conocerse lo ocurrido, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo correspondiente y desplegaron un dispositivo en las inmediaciones de la vivienda. Efectivos de la Policía Científica y de la Policía Judicial trabajan en el lugar para recabar pruebas y esclarecer las circunstancias del suceso.

La zona permanece acordonada mientras continúan las actuaciones policiales. Por el momento, no han trascendido las causas del tiroteo ni se han facilitado más detalles sobre las personas implicadas.