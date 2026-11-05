Cinco personas de la organización están detenidas y se ha identificado a tres víctimas de explotación sexual

Imagen: Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen venezolano en Tenerife.

La investigación se inició en agosto de 2025 tras la declaración de una de las víctimas en dependencias policiales. Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron determinar la estructura y funcionamiento de la organización. Las mujeres eran captadas en Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad y, cuando llegaban a España, eran obligadas a saldar deudas impuestas entre 4.500 y 8.000 euros mediante el ejercicio de la prostitución.

A su llegada a la isla, eran trasladadas a un piso ubicado en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la zona de La Salle, donde comenzaba su explotación sexual.

Imagen de archivo Policía Nacional. Efe

Los investigados controlaban sus cuentas bancarias, gestionaban anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios sexuales y administraban los beneficios obtenidos. Además, debían estar disponibles 24 horas, todos los días de la semana y no podían rechazar ningún servicio.

La investigación culminó con una entrada y registro que permitió la identificación de tres víctimas. También la detención de cinco integrantes de la organización criminal así como la intervención 8.630 euros en efectivo. Además de, siete teléfonos móviles, un ordenador portátil, una tablet y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades relacionadas con la trata de personas, así como las víctimas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 900 10 50 90 o en el correo trata@policía.es. La información será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.