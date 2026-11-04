La Policía Canaria investiga a la dirección del establecimiento privado por un presunto delito contra la intimidad. Entre las personas usuarias afectadas hay personas con discapacidad que requieren especial protección

La Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria investiga a la dirección de un centro privado de mayores de Tenerife por la presunta vulneración del derecho a la intimidad, después de descubrir la instalación de videocámaras en los dormitorios de las personas usuarias. Entre ellas figuran personas con discapacidad que requieren especial protección.

Imagen de archivo. Policía Canaria

Según informa la Policía Canaria, los dispositivos permitían vigilar las actividades de la vida diaria dentro de estos espacios privados, lo que ha motivado la intervención de los agentes ante la posible comisión de un delito.

Sin constancia del consentimiento de los residentes

Durante las actuaciones, los agentes comprobaron que la dirección del establecimiento no disponía de documentación que acreditara expresamente el consentimiento de las personas usuarias o de sus representantes legales para instalar las cámaras.

Tampoco encontraron documentación que demostrara el cumplimiento del deber de información sobre la presencia de estos dispositivos. Según la Policía Canaria, estos hechos podrían vulnerar el derecho a la intimidad y constituir un delito recogido en el vigente Código Penal.

Inspecciones para proteger los derechos de las personas dependientes

La intervención forma parte del acuerdo de colaboración suscrito entre las consejerías competentes en materia de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Este convenio contempla la participación de la Policía Autonómica en las labores de inspección de centros y servicios sociales.

Estas actuaciones buscan reforzar el control y la supervisión de los recursos asistenciales de Canarias, incluidos los centros residenciales, de día y de noche que atienden a personas en situación de dependencia, mayores o con discapacidad.

La Policía Canaria destaca que estas inspecciones prestan especial atención a la protección de los derechos y garantías de las personas usuarias. Especialmente de aquellas que necesitan mayores niveles de protección.