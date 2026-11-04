El técnico de La Laguna Tenerife considera que la derrota ante el Leyma Coruña debe servir de reflexión y señala la defensa, el rebote y la intensidad como claves para competir este jueves en la Copa Europa

El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, ha advertido de la exigencia que planteará el U-BT Cluj-Napoca en el encuentro de este jueves, correspondiente a la Copa Europa. El técnico esloveno considera que el conjunto rumano cuenta con una plantilla de gran capacidad física y atlética, por lo que su equipo «deberá igualar el físico y la intensidad» para tener opciones de conseguir la victoria.

Bruno Fitipaldo (i) y Jaka Lakovic (d) en una imagen de archivo. CB Canarias

Lakovic ha destacado que el Cluj-Napoca lleva varios años construyendo equipos «muy atléticos y físicos», una característica que le ha permitido «competir muy bien todas las temporadas». Por ello, el preparador aurinegro espera un partido de máxima exigencia, en el que sus jugadores tendrán que recuperar las señas de identidad que les permitan competir al máximo nivel.

La derrota ante el Leyma Coruña, motivo de reflexión

El entrenador también se ha referido al último tropiezo en Liga Endesa frente al Leyma Coruña, un resultado que, a su juicio, «debe servir de reflexión». Lakovic ha recordado que los canaristas estuvieron por delante «durante buena parte del encuentro», pero terminaron «cediendo por falta de concentración, intensidad y defensa».

El técnico considera que estos tres aspectos resultan «imprescindibles» para mantener las opciones de triunfo y evitar que se repitan los errores que condenaron al equipo en su anterior compromiso liguero.

Un rival con recursos en el perímetro y en la pintura

Sobre las características del próximo adversario, Lakovic ha definido al Cluj-Napoca como un «equipo muy atlético y físico», que lleva varias temporadas «compitiendo a buen nivel en la Copa Europa», aunque su inicio de campaña no haya respondido a las expectativas.

El preparador esloveno ha llamado especialmente la atención sobre la capacidad anotadora del conjunto rumano desde el perímetro, donde cuenta con jugadores como Livingston, Smart, Kulamae y Leland Walker. También ha destacado su «potencial interior», con Plausić y Bishop como referencias en la pintura.

La defensa y el rebote, claves para buscar la victoria

Ante este escenario, Lakovic ha señalado varios aspectos fundamentales para afrontar el encuentro con garantías. Entre ellos, ha destacado «la intensidad, la protección del rebote defensivo y la capacidad para generar buenas posiciones de ataque a partir de la defensa».

La Laguna Tenerife necesitará, por tanto, elevar su intensidad defensiva y controlar el juego físico del rival para competir por una victoria que permita dejar atrás el tropiezo ante el Leyma Coruña y recuperar sensaciones en la Copa Europa.