El proyecto cuenta con una inversión de 58,18 millones de euros e incluye la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro y la construcción de un acceso directo al aeropuerto para reorganizar el tráfico en sentido Santa Cruz

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de ampliación a un tercer carril de la autopista TF-5. Concretamente, en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife. El comienzo de los trabajos llega tras la firma del acta de replanteo, que marca el inicio efectivo de una actuación destinada a aumentar la capacidad de una de las principales vías de la isla y mejorar sus condiciones de circulación.

Imagen de archivo. Gobierno de Canarias

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha destacado la importancia de esta intervención. Con ella, se busca resolver los problemas de movilidad en uno de los tramos con mayor complejidad circulatoria de Tenerife. “Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de la TF-5 con un tercer carril y, además, rediseñar los enlaces de Guamasa y San Lázaro para mejorar la fluidez de la circulación y las condiciones de seguridad”, ha señalado.

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha explicado que el proyecto incluye distintas intervenciones en el trazado y los enlaces de la autopista para reorganizar los accesos y facilitar la circulación.

Información y coordinación con los vecinos

Coincidiendo con el inicio de las obras, el equipo técnico de la Dirección General de Infraestructura Viaria mantendrá esta tarde un encuentro con los vecinos de la zona. La reunión permitirá explicar los detalles del proyecto, informar sobre el desarrollo de los trabajos y atender las consultas de los residentes.

La Administración ha adjudicado la actuación a la UTE formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros, IGIC incluido.

Un nuevo acceso directo al aeropuerto

La intervención contempla la ampliación de dos a tres carriles de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife. El propósito, incrementar la capacidad de la infraestructura y mejorar los desplazamientos de los conductores que utilizan habitualmente esta vía.

Además, el proyecto incluye la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro. También, la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, mediante conexiones independientes que sustituirán al actual sistema de acceso único.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán llegar directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace. Lo harán sin necesidad de continuar hasta San Lázaro, como ocurre actualmente. La reorganización de los accesos pretende mejorar la distribución del tráfico y la fluidez de la circulación en este tramo de la autopista.

Una actuación incluida en el Convenio de Carreteras

Con el inicio de estos trabajos, el Gobierno de Canarias continúa desarrollando las infraestructuras previstas en el Convenio de Carreteras. Todo, dentro de su objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía.