La agresión se produjo tras una discusión entre dos vecinos en un parque infantil de La Laguna

Vehículo Policía Nacional. Imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 44 años como presunto autor de un apuñalamiento en la zona de San Lázaro, en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

Los hechos sucedieron entre dos vecinos del barrio, en la zona de un parque infantil. La víctima llamó la atención al agresor debido a que este se encontraba paseando con un perro de raza potencialmente peligrosa, suelto y sin bozal.

A raíz de estos hechos se inició una discusión entre ambos. El presunto agresor se dirigió a su domicilio y minutos más tarde volvió a la calle para encontrarse con la víctima. En ese momento, sin mediar ningún otro acto ni palabra, le asestó una puñalada en el pecho con un cuchillo de cocina que había traído consigo desde su inmueble.

Al lugar acudió un indicativo de ambulancia que trasladó a la víctima al hospital para ser asistida por las heridas que presentaba. Así mismo, los indicativos de Policía Nacional intervinientes detuvieron al presunto autor. Estaba en el mismo lugar de los hechos e interceptaron el arma que había usado, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional