La decimotercera edición de la Binter NightRun bate su récord de participación y tendrá la salida y la meta en la Plaza de Canarias a partir de las 19.30 horas

La Binter NightRun reúne este sábado a 6.700 corredores en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

Las calles de Las Palmas de Gran Canaria acogen este sábado, 7 de noviembre, una nueva edición de la Binter NightRun, que congregará a unos 6.700 deportistas y alcanzará su mayor cifra de participación hasta la fecha.

Además, la prueba, que celebra su decimotercera convocatoria, contará con tres modalidades y tendrá como punto de salida y llegada la Plaza de Canarias, desde donde comenzarán las carreras a partir de las 19.30 horas. El recorrido de 10 kilómetros cuenta con la homologación de la Real Federación Española de Atletismo.

La cita se ha consolidado como uno de los eventos deportivos destacados del calendario de la capital grancanaria. Más del 20% de los participantes procede de fuera de Gran Canaria, mientras que el grupo de edad con mayor representación se sitúa entre los 25 y los 44 años.

14,4 millones de euros al patrocinio de 316 eventos deportivos

Además, la organización también destaca el aumento de la participación femenina y de los corredores más jóvenes, así como el carácter solidario de la iniciativa: el 100% de la recaudación de las inscripciones se destina a proyectos de distintas ONG a través de la Milla Verde.

En cuanto a la prueba cuenta con la colaboración de instituciones públicas y entidades privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Islas Canarias y Binter.

Desde 2021, Turismo de Islas Canarias ha destinado más de 14,4 millones de euros al patrocinio de 316 eventos deportivos en el archipiélago. Quienes todavía no hayan recogido su dorsal y la bolsa del corredor podrán hacerlo este sábado en el Centro Comercial Siete Palmas, entre las 10.00 y las 14.00 horas.