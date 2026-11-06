Televisión Canaria retransmite el homenaje póstumo al futbolista Jesús de Miguel

La cadena pública abrirá el directo este sábado 7 de noviembre, a partir de las 17:55 horas, desde el estadio Heliodoro Rodríguez López para cubrir el tributo al delantero blanquiazul
Televisión Canaria emitirá en directo este sábado 7 de noviembre, a las 17:55 horas, el acto de homenaje al futbolista Jesús de Miguel Alameda tras su trágico fallecimiento a causa del impacto sufrido durante el partido disputado el pasado lunes 2 de noviembre frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. El fallecimiento del jugador del CD Tenerife ha provocado numerosas muestras de condolencia en Canarias y fuera de sus fronteras en el ámbito del fútbol nacional e internacional.
Los periodistas Fátima Febles y Aarón Suárez conducirán una breve previa minutos antes del arranque del acto desde el recinto deportivo para recoger las declaraciones de los aficionados, representantes institucionales y miembros del Club Deportivo Tenerife. En cuanto a la narración del acto, correrá a cargo de José Antonio Pérez.
La cobertura especial, que congregará a miles de aficionados en las gradas del coliseo tinerfeño, podrá seguirse de forma simultánea a través de la plataforma Canarias Play, el canal oficial de deportes de YouTube y el portal web www.rtvc.es. Además, Radiotelevisión Canaria distribuirá la señal institucional a otros medios de comunicación interesados en la cobertura del acto, así como al propio Club Deportivo Tenerife que reproducirá la señal en distintos monitores dentro y fuera del recinto.
Desarrollo del acto institucional y tributo ciudadano
El acto oficial se iniciará a las 18:00 horas con un minuto de silencio en memoria del jugador y las notas del himno del Club Deportivo Tenerife ante la presencia de las autoridades políticas, la comitiva oficial del Club, representantes de otras instituciones futbolísticas, así como aficionados presentes en el estadio.
Seguidamente, la ceremonia incluirá un recorrido por la biografía y la trayectoria deportiva del delantero toledano mediante la proyección de imágenes de su etapa en el equipo blanquiazul, acompañado de las intervenciones institucionales previstas por parte de los representantes del club, entre los que se encontrarán el presidente de la entidad, Felipe Miñambres, y el consejero Rayco García, entre otros.
Ceremonia religiosa
El acto continuará con el tramo litúrgico y de recogimiento dedicado a la memoria del jugador, que estará presidido por el obispo de la diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago.
Tras el saludo del obispo, la ceremonia incluirá el canto del Kyrie, las lecturas bíblicas del Evangelio, la homilía y las tradicionales peticiones de los fieles. Este espacio de recogimiento contará con intervenciones musicales, los momentos de oración comunitaria y la bendición final, culminando con la interpretación del Ave María.