Televisión Canaria retransmite el homenaje póstumo al futbolista Jesús de Miguel

Televisión Canaria emitirá en directo este sábado 7 de noviembre, a las 17:55 horas, el acto de homenaje al futbolista Jesús de Miguel Alameda tras su trágico fallecimiento a causa del impacto sufrido durante el partido disputado el pasado lunes 2 de noviembre frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. El fallecimiento del jugador del CD Tenerife ha provocado numerosas muestras de condolencia en Canarias y fuera de sus fronteras en el ámbito del fútbol nacional e internacional.

Los periodistas Fátima Febles y Aarón Suárez conducirán una breve previa minutos antes del arranque del acto desde el recinto deportivo para recoger las declaraciones de los aficionados, representantes institucionales y miembros del Club Deportivo Tenerife. En cuanto a la narración del acto, correrá a cargo de José Antonio Pérez.