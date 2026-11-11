La investigación se centra en los hechos ocurridos el 28 de octubre, cuando la Policía Nacional encontró a un hombre muerto y su pareja, gravemente herida

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha asumido la competencia en la investigación de los hechos ocurridos en la madrugada del 28 de octubre en una vivienda del barrio de Almatriche. En este lugar, la Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre y a una mujer, su pareja, con lesiones «muy severas, aunque no letales».

Policía Nacional. Imagen de archivo

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el informe preliminar de la autopsia practicada al hombre «revela que las heridas mortales son compatibles con la autolesión«, si bien matiza que a falta de otras pruebas «apunta a que este presumiblemente atacó a su pareja y después se quitó la vida».

Posible ataque machista

Por ello, la investigación está a cargo de la Plaza Nº 2 de la sección de VSM del TI de Las Palmas de Gran Canaria, de guardia cuando sucedieron los hechos.

Al respecto, se expone que si bien la responsabilidad penal del hombre quedaría extinta por su fallecimiento «en caso de confirmarse la hipótesis del ataque machista y posterior suicidio», la investigación debe continuar hasta confirmarlo y a efectos de delimitar las posibles responsabilidades civiles derivadas de las lesiones de la víctima superviviente.