El arrestado, relacionado con varios robos en comercios de Las Palmas de Gran Canaria, tenía dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión

Agente de la Policía Nacional. Archivo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que tenía en vigor numerosas reclamaciones judiciales, principalmente relacionado con delitos de hurto. El arrestado estaba siendo investigado por su presunta implicación en varios hurtos en establecimientos comerciales de la capital grancanaria.

La investigación se inició en abril cuando el personal de seguridad de un centro comercial alertó a la Policía Nacional. Detectaron que un individuo que introducía diversos artículos, presuntamente sustraídos, en un vehículo estacionado en el aparcamiento del recinto.

Las gestiones policiales y el análisis de las imágenes de seguridad permitieron identificar al presunto autor. Y relacionarlo con varios hurtos cometidos en comercios de Las Palmas de Gran Canaria.

A partir de ese momento, los agentes continuaron las investigaciones para tratar de localizar al sospechoso, sobre quien pesaban numerosas reclamaciones judiciales.

LOCALIZADO SIETE MESES DESPUÉS CON NUMEROSAS RECLAMACIONES JUDICIALES

Durante la madrugada del pasado 7 de noviembre, agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de seguridad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria reconocieron al individuo.

Al ser requerido por los policías, el hombre intentó evitar su identificación asegurando ser otra persona y mostrando un documento nacional de identidad ajeno. Además, opuso resistencia a los agentes, que finalmente consiguieron reducirlo y detenerlo.

Una vez trasladado a dependencias policiales, las comprobaciones realizadas confirmaron su verdadera identidad y permitieron verificar que tenía en vigor un total de 20 señalamientos judiciales, entre ellos dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, otras 17 de búsqueda, detención y personación y uno de averiguación de domicilio y paradero.

Al detenido también se le atribuye un presunto delito de usurpación de estado civil por haber utilizado la documentación de otra persona para tratar de eludir su identificación.

Finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente e ingreso en prisión.