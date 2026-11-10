Detenido tras amenazar de muerte a un peluquero en Telde

El hombre regresó armado con un cuchillo a una peluquería y amenazó de muerte al peluquero con apuñalarlo

Imagen del arma blanca. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Telde, Gran Canaria, a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. Los hechos ocurrieron en el interior de una peluquería en la zona de San Gregorio.

Los agentes recibieron un aviso ciudadano alertando de la presencia de un hombre armado con un cuchillo y amenazando a otro.

Al llegar al lugar, comprobaron que el individuo portaba un cuchillo de grandes dimensiones y le manifestaron que soltara el arma. Éste sin oponer resistencia lo dejó en el suelo.

Sobre lo sucedido, el detenido expresó que previamente se había ido a cortar el pelo en ese establecimiento y que, tras un comentario del peluquero sobre el corte, se sintió molestó y se marchó. Poco después regresó con un cuchillo y amenazó al peluquero.

Con la ayuda de las cámaras de seguridad, los agentes pudieron constatar la secuencia y como esta persona se acercaba a la víctima armado con el cuchillo. Así que tras el visionado y tomar declaración a los implicados, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca.