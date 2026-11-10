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Un policía muerto y varios heridos en una explosión en Oviedo

RTVC / EFE
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La explosión tuvo lugar en el barrio de Villafría en Oviedo a primera hora de la mañana

Detenido presunto agresor sexual de una menor. Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional
Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de archivo

Un agente de la Policía Nacional ha fallecido y otro ha resultado herido grave en una explosión. Ocurrió a primera hora de este martes en un inmueble del barrio ovetense de Villafría, según fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes acudieron a la vivienda tras producirse un tiroteo en el que una mujer resultó herida, sobre las 7:00 horas de este martes.

A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo. Éste terminó detonando y provocando la muerte de un agente de guías caninos, han añadido fuentes de Jupol.

«Se está buscando al autor del tiroteo previo a la explosión»

El agente herido, que se encuentra muy grave y ha perdido una pierna, es un especialista perteneciente a la unidad de explosivos (Tedax).

Fuentes de la Policía Nacional han añadido que se está buscando al autor del tiroteo previo a la explosión, que podría ir armado.

El Cuerpo Nacional de Policía ha expresado su consternación por la muerte de su compañero y ha deseado una pronta recuperación al agente herido de los Tedax.

Por su parte, Jupol ha manifestado su «profundo dolor y consternación» por lo sucedido y ha querido poner en valor «la profesionalidad, entrega y compromiso de los policías nacionales, que diariamente se juegan la vida para proteger a los ciudadanos, incluso ante situaciones de riesgo extremo e imprevisible».

Fuentes municipales han apuntado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.

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