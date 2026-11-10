Un policía muerto y varios heridos en una explosión en Oviedo

La explosión tuvo lugar en el barrio de Villafría en Oviedo a primera hora de la mañana

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de archivo

Un agente de la Policía Nacional ha fallecido y otro ha resultado herido grave en una explosión. Ocurrió a primera hora de este martes en un inmueble del barrio ovetense de Villafría, según fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes acudieron a la vivienda tras producirse un tiroteo en el que una mujer resultó herida, sobre las 7:00 horas de este martes.

A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo. Éste terminó detonando y provocando la muerte de un agente de guías caninos, han añadido fuentes de Jupol.

«Se está buscando al autor del tiroteo previo a la explosión»

El agente herido, que se encuentra muy grave y ha perdido una pierna, es un especialista perteneciente a la unidad de explosivos (Tedax).

Fuentes de la Policía Nacional han añadido que se está buscando al autor del tiroteo previo a la explosión, que podría ir armado.

El Cuerpo Nacional de Policía ha expresado su consternación por la muerte de su compañero y ha deseado una pronta recuperación al agente herido de los Tedax.

Por su parte, Jupol ha manifestado su «profundo dolor y consternación» por lo sucedido y ha querido poner en valor «la profesionalidad, entrega y compromiso de los policías nacionales, que diariamente se juegan la vida para proteger a los ciudadanos, incluso ante situaciones de riesgo extremo e imprevisible».

Fuentes municipales han apuntado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.