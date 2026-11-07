El presunto autor abrió fuego desde un vehículo en la plaza del Mercado Principal de Cracovia y fue detenido tras resultar herido por disparos de la Policía

Al menos cinco muertos en un tiroteo en el centro de Cracovia. Europa Press

Al menos cinco personas han muerto y varias más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en el centro de Cracovia, en Polonia.

Según ha informado la Policía, un hombre llegó en coche a la plaza del Mercado Principal sobre las 15.00 horas y abrió fuego indiscriminadamente. Entre los heridos hay también agentes policiales.

Evitar acercarse al lugar de los hechos

El presunto responsable fue detenido después de resultar herido por disparos de los agentes y trasladado a un hospital. La Policía y los servicios de emergencia permanecen desplegados en la zona. Mientras los investigadores y la Fiscalía trabajan para recoger pruebas y esclarecer las circunstancias del ataque. El Ayuntamiento ha pedido a la población que evite acercarse al lugar para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

El ministro del Interior polaco, Waldemar Zurek, ha calificado lo ocurrido de «enorme tragedia» y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas. Por su parte, el primer ministro, Donald Tusk, ha asegurado que está al tanto del tiroteo y que la Policía investiga los antecedentes y todas las circunstancias del ataque.