Detenido en las Dunas de Maspalomas por agredir a un agente de Medio Ambiente

La Policía Canaria arrestó al hombre, de nacionalidad extranjera, por presuntos delitos de desobediencia grave, resistencia y lesiones durante un dispositivo de vigilancia en la reserva natural de Gran Canaria

La Policía Canaria ha detenido a un hombre de nacionalidad extranjera como presunto autor de delitos de desobediencia grave, resistencia y lesiones a un agente de la autoridad durante un dispositivo conjunto de vigilancia en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria.

Agentes de la Policía Canaria y de Medio Ambiente en las Dunas de Maspalomas. Policía Canaria

Según ha informado este lunes la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, la intervención comenzó cuando agentes de Medio Ambiente detectaron al individuo transitando por una zona de uso restringido, donde está prohibido abandonar los itinerarios habilitados para proteger la flora y la fauna del espacio natural.

Se negó a identificarse y forcejeó con un agente

Los agentes de Medio Ambiente requirieron al hombre para que se identificara ante una posible infracción ambiental. Sin embargo, el individuo se negó reiteradamente a seguir sus indicaciones e intentó abandonar el lugar.

La situación derivó en un forcejeo con uno de los agentes, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía Autonómica que participaban en el dispositivo conjunto. Finalmente, los policías procedieron a su detención y trasladaron al arrestado a disposición judicial.

Prohibido abandonar los itinerarios habilitados

La Consejería recuerda que el tránsito fuera de los itinerarios autorizados en las Dunas de Maspalomas está restringido para evitar daños en la vegetación y preservar los hábitats de las especies que viven en este espacio natural protegido.

El Gobierno de Canarias subraya que la conservación de estos enclaves constituye una prioridad para proteger el patrimonio natural del archipiélago y su biodiversidad. Asimismo, destaca que los dispositivos conjuntos de la Policía Autonómica y los agentes de Medio Ambiente buscan garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir comportamientos que puedan perjudicar los ecosistemas.