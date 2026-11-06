El detenido agredió con un machete a la víctima en dos ocasiones, en un centro comercial y en su propio domicilio, provocándole lesiones graves

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de Archivo.

La Guardia Civil de Fuerteventura, detuvo el pasado día 29 de octubre a una persona de 25 años, como presunto autor de un delito de lesiones graves por la agresión a una persona con un machete en el trascurso de una reyerta en la localidad de Corralejo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras la denuncia interpuesta por la víctima, en la que comunicaba que había sido agredido en un centro comercial de la localidad por dos personas, después de desplazarse al centro de salud y ser asistido por las lesiones leves recibidas, posteriormente el denunciante se dirige a su vivienda, donde el autor principal de los hechos se encontraba en el lugar y nuevamente le agrede con un machete, provocándole una herida de 7 centímetros en un brazo, necesitando puntos de sutura.

Ante esta situación, la Guardia Civil y la Policía Local del municipio proceden a las indagaciones para localizar el paradero del autor principal de las lesiones. Lo localizaron a las pocas horas de la presentación de la denuncia y lo detuvieron.

Durante la búsqueda el autor intentó ocultarse en azoteas de diferentes viviendas, portando el arma utilizada. En el trascurso de las diligencias se comprobó la existencia de una orden judicial de búsqueda y detención por hechos pasados.

El detenido junto con las diligencias instruidas pasó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.