La Guardia Civil atribuye al arrestado varios asaltos en establecimientos de Tinajo y Playa Honda durante los últimos meses. El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificarlo y relacionarlo con los diez delitos. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de diez delitos de robo con fuerza en establecimientos de Tinajo y Playa Honda, en Lanzarote. Según la investigación, el sospechoso forzaba las cajas de recaudación de las máquinas de lavado y aspirado de vehículos para sustraer el dinero que contenían.

Informan: Salvador Cruz / Laura Piñeiro

Las pesquisas comenzaron después de que varios establecimientos presentaran denuncias por hechos que compartían un mismo patrón de actuación. Ante las similitudes entre los robos, los agentes iniciaron una investigación para identificar al responsable y esclarecer los distintos asaltos.

Las cámaras de seguridad, claves para identificar al sospechoso

Los investigadores realizaron diferentes gestiones, entre ellas el visionado y análisis detallado de las grabaciones de varias cámaras de videovigilancia. El estudio de las imágenes permitió reconstruir los movimientos del sospechoso, relacionar los distintos robos y obtener indicios que condujeron a su identificación.

De esta manera, la Guardia Civil consiguió vincular presuntamente al detenido con los diez asaltos denunciados y esclarecer una serie de hechos que habían afectado a varios negocios de ambos municipios lanzaroteños.

Una vez reunidas las pruebas e indicios necesarios, los agentes procedieron a su detención. El arrestado pasó a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arrecife, que decretó su ingreso en prisión provisional.