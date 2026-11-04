Una mujer consultó con el Seprona la posible infracción tras poseer varias piezas legadas por un amigo

Material recuperado por la Guardia Civil.

Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Las Palmas han intervenido a mediados de octubre una colección de piezas de marfil de la que se desconoce su procedencia.

Según ha informado la Guardia Civil, fue una ciudadana la que explicó que tras haber leído varios artículos de prensa sobre recientes incautaciones de diversas piezas de marfil, se había visto reflejada con una situación similar.

La mujer comentó a los agentes que un amigo le había dejado como legado antes de fallecer varios objetos como muestra de amistad y que ella los conservaba como recuerdo, desconociendo la posible ilegalidad de la procedencia o que necesitara poseer algún documento para su tenencia.

Preocupada por esta situación, decidió consultar a la unidad del SEPRONA, quienes le informaron de los requisitos necesarios para la tenencia de especímenes incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) así como de la manera de proceder con dichos objetos.

Por su parte, la ciudadana optó por la entrega voluntaria de las piezas, conformadas por dos colmillos de marfil de gran porte, unos 150 cm de longitud cada uno; otro colmillo de marfil de 47 cm de longitud; y una figura tallada con motivo de búfalo de agua realizada supuestamente de madera de ‘Palo Rosa’ de unos 35 cm.