El valor del combustible sustraído supera los 4.400 euros e involucra a varios vehículos ajenos a la compañía propietaria del combustible en el Puerto de La Luz

Cuatro personas investigadas por la sustracción fraudulenta de más de 2.900 litros de combustible en el Puerto de La Luz. Imagen cedida por la Guardia Civil.

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, a través de la Sección Fiscal y de Fronteras de La Guardia Civil del Puerto de La Luz, han llevado a cabo una investigación con motivo del presunto delito de sustracción continuada de combustible, gasoil, en las instalaciones de una empresa de este puerto.

La investigación se inició a raíz de la denuncia formulada por el representante de la empresa. Tras ser alertada por un empleado de la presencia de vehículos no autorizados en la zona de depósitos de combustible. Unos hechos que ya venían sucediendo desde mayo a agosto de 2026.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron corroborar el acceso repetido de diversos vehículos particulares. Y el seguimiento secuencial de sus recorridos en el recinto portuario. Para proceder al suministro del combustible era necesario introducir previamente un código numérico personal en el surtidor. Y pese a que la empresa implementó medidas de seguridad y, procedió al cambio de claves de acceso para restringir el uso, se continuaron registrando repostajes irregulares utilizando códigos asignados a trabajadores de la entidad.

2.914 litros de gasoil sustraídos

Según la estimación cuantificada en la investigación, la suma presuntamente sustraída asciende a 2.914,3 litros de gasoil A, alcanzando un valor económico de 4.425,72 euros. Como resultado final de las indagaciones y el cruce de datos entre la titularidad de los vehículos implicados, las imágenes de videovigilancia y las claves empleadas, el operativo policial concluyó con la investigación formal de cuatro personas. Como presuntas autoras de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Plaza en funciones de Guardia para la depuración de las correspondientes responsabilidades penales.