Nueve de los heridos permanecen en la UCI y los forenses ya han identificado a 66 de las 69 víctimas mortales en los accidentes de los trenes de Toledo. La Guardia Civil continúa buscando restos biológicos en la zona

Un total de 29 personas continúan ingresadas este lunes, 2 de noviembre, en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Nueve de ellas permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI). Por su parte, los equipos forenses han logrado identificar a 66 de las 69 víctimas mortales.

Vista de las vías del siniestrado en la zona cero del accidente ferroviario en Urda, Toledo, este domingo. EFE/Ismael Herrero

Mientras avanzan las labores de investigación, la Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo en el lugar del siniestro para localizar posibles restos biológicos entre los vagones de los trenes accidentados el pasado miércoles.

Grúas se utilizan en el lugar del accidente un día después de que dos trenes de alta velocidad chocaran entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo , España, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Susana Vera

La Guardia Civil revisa la zona metro a metro

Medio centenar de efectivos continúan trabajando en el área del accidente, después de haber permanecido allí durante toda la noche. Los vagones del tren AVE que todavía se encontraban en las vías han sido trasladados a una zona segura para facilitar las tareas de búsqueda.

La Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo / Guardia Civil

El dispositivo cuenta con el equipo cinológico de la Guardia Civil, drones y efectivos de Policía Judicial. El objetivo es revisar «metro a metro» toda la zona para localizar posibles restos biológicos.

Además, se mantiene protegido el perímetro establecido por la jueza que instruye la investigación para impedir el acceso de personas ajenas a los trabajos.

UGT desplaza un equipo de psicólogos a Urda para atender a los trabajadores afectados por el accidente ferroviario

La asistencia se ofrece de forma individual y grupal.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reclamado que la investigación no centre las responsabilidades exclusivamente en los trabajadores.

Ambos dirigentes piden analizar posibles fallos del sistema de prevención y reclaman más inversiones en infraestructuras, control y seguridad ferroviaria.

También han exigido transparencia y que se llegue «hasta las últimas consecuencias» en la investigación. Además, han vuelto a condenar la filtración de los audios entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes accidentados.