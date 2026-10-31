La Guardia Civil reanuda los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda

Fuentes de la Guardia Civil han comunicado a Efe que los trabajos se han retomado a primera hora y que irán «en la misma línea de ayer»

La Guardia Civil ha reanudado este sábado los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para tratar de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas, así como para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación.

Imagen agencias.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que los trabajos se han retomado a primera hora y que irán «en la misma línea de ayer».

Restos biológicos

En el terreno se encuentra el servicio cinológico, que está peinando la zona con el fin de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas.

También este sábado ha vuelto al lugar del siniestro la Policía Judicial para seguir reuniendo pruebas y datos para la investigación, mientras que el servicio de criminalística colabora en el Instituto de Medicina Legal de Toledo en las labores de identificación de víctimas.

Por el momento, el número de fallecidos como consecuencia de este accidente ferroviario se mantiene en 69 y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ya ha realizado la totalidad de las autopsias.

Centro Integrado

Según los últimos datos facilitados anoche por el Centro Integrado de Datos (CID), se han identificado a 36 de las personas fallecidas y han sido notificadas ya a las familias 27 identificaciones, que corresponden a 18 hombres y 9 mujeres.

El accidente ocurrió a las 08:53 horas de este miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido en la vía con 147 personas a bordo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.