La misa funeral tendrá lugar en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda, según ha comunicado la Oficina de Información del Arzobispado de Toledo

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, presidirá este sábado una misa funeral en memoria de las personas que perdieron la vida en el siniestro ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre, en el accidente ferroviario de Urda y en el que han fallecido al menos 69 personas y que ha dejado numerosos heridos.

Imagen Tur. Castilla La Mancha.

La ceremonia tendrá lugar a las 12:00 horas (hora local) en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda, según ha comunicado la Oficina de Información del Arzobispado de Toledo. Por tanto, el arzobispo estará acompañado por el obispo auxiliar, Francisco-César García Magán. Así como, por los sacerdotes de las parroquias de Urda y Los Yébenes. Cabe destacar que, dos de las localidades más directamente afectadas por esta tragedia.

Imagen del Santísimo Cristo de la Vera

Antes de la Eucaristía, la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz será trasladada desde su basílica hasta la parroquia de San Juan Bautista para presidir el funeral.

El encuentro religioso reunirá a representantes de la Iglesia local y a los vecinos de una población que estos días se ha volcado con los afectados. Una misa que tiene como objetivo convertirse en un espacio de recogimiento y solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos, así como con los heridos y con quienes todavía esperan noticias de sus allegados.