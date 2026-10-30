El balance oficial del accidente ferroviario de Urda (Toledo) es de 69 fallecidos y se han recibido 70 denuncias de desapariciones. Mientras tanto los equipos de emergencia, con unos 200 militares de la UME, han continuado la búsqueda durante la noche y los trabajos en la zona donde chocaron el AVE y el Irio en Urda.

Cuando se cumple el segundo día de luto oficial, continuamos contando los últimos datos minuto a minuto.

En Directo Última actualización el 30-10 08:50

Accidente trenes Toledo | La Guardia Civil se retira de la zona del accidente este viernes La Guardia Civil ha confirmado que este viernes finalizarán las tareas de inspección e investigación en la zona cero del accidente ferroviario de Toledo. Los efectivos de la Guardia Civil se retirarán una vez concluyan los últimos trabajos. Antes de dar por finalizado el operativo, la unidad canina realizará una última batida por la zona para descartar la presencia de posibles restos biológicos. También acudirá por última vez la unidad de Criminalística de la Guardia Civil, que completará las actuaciones pendientes. Con la conclusión de estos trabajos, se dará por finalizada la intervención de los equipos de emergencia y de investigación que han permanecido desplegados en el lugar desde el accidente. A partir de ese momento, únicamente quedará pendiente la retirada de los trenes siniestrados, una operación que corresponde a Adif. La finalización de las tareas supone el cierre de los trabajos sobre el terreno en la zona cero, aunque todavía queda pendiente la retirada de los convoyes.

Accidente trenes Toledo | 70 denuncias de desaparecidos y 13 fallecidos identificados del accidente ferroviario Un total de 70 denuncias de desaparecidos han sido presentadas tras el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles en Urda (Toledo), por el que se llevan contabilizados 69 fallecidos, de los cuales 13 ya han sido identificados. Así lo han informado fuentes de la investigación que han precisado que no todas las denuncias de desapariciones son de personas de las que no se encuentran los restos, sino que pueden corresponder a fallecidos que faltan por identificar. De las 70 denuncias de desapariciones 38 han sido presentadas en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. Accidente de trenes en Toledo. Imagen Reuters

Accidentes trenes Toledo | El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido 69 cadáveres y realizado 48 autopsias El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya un total de 69 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido el pasado miércoles. Además de la recepción de los 69 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real, el CID confirma una persona fallecida que fue ingresada herida en el hospital de Ciudad Real, cuya autopsia se ha realizado en la sede del Instituto en esa ciudad.

Accidente trenes Toledo | El ministro Óscar Puente comparece a las 10:30 horas El ministro de Transporte, Óscar Puente, comparecerá en rueda de prensa a las 10:30 hora canaria. El ministro había solicitado este jueves comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda, según anunciaron fuentes de su equipo. Esa comparecencia tendrá lugar el próximo martes a las 17.00 horas, según confirmó posteriormente la Cámara Baja. El ministro de Transportes, Óscar Puente. EFE