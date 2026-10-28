Los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España: de Torre del Bierzo a Urda

El choque de dos trenes en Toledo se suma a una larga lista de tragedias ferroviarias en España, marcada por los siniestros de Torre del Bierzo, El Cuervo, Angrois y Adamuz. Aquí está la cronología de los accidente ferroviarios más graves de España

España acumula más de un siglo de accidentes ferroviarios graves, con colisiones, descarrilamientos y arrollamientos que han dejado cientos de víctimas mortales. El siniestro registrado este miércoles en Urda, en la provincia de Toledo, vuelve a situar la seguridad ferroviaria en el centro de la actualidad.

Imagen del estado en el que han quedado los vagones de los trenes de alta velocidad que cubrían la ruta Madrid-Sevilla / Reuters

El accidente de Urda se produce apenas unos meses después de la tragedia de Adamuz, en Córdoba, donde el descarrilamiento de un tren de Iryo y la posterior colisión con un Alvia de Renfe causaron 46 víctimas mortales en enero de 2026. Ambos siniestros se incorporan a una cronología de accidentes que han marcado la historia del ferrocarril español.

Torre del Bierzo, la mayor tragedia ferroviaria

El accidente más mortífero de la historia ferroviaria española tuvo lugar el 3 de enero de 1944 en Torre del Bierzo, en León. Un tren correo que cubría el trayecto entre Madrid y Galicia chocó con una locomotora que realizaba maniobras a la salida de un túnel. La secuencia de colisiones provocó una de las mayores catástrofes ferroviarias de Europa.

La cifra oficial difundida posteriormente fue de 78 fallecidos, pero distintas estimaciones históricas elevan el número de víctimas a varios centenares. La falta de información fiable y la censura de la época impiden establecer un balance definitivo.

Casi tres décadas después, el 11 de febrero de 1972, otro grave accidente conmocionó al país. Un ferrobús que circulaba por la provincia de Sevilla chocó con un tren expreso en las proximidades de El Cuervo. El siniestro causó 76 muertos y se convirtió en una de las mayores tragedias ferroviarias del siglo XX en España.

Los accidentes más graves de las últimas décadas

Miembros del departamento de criminalística de la Guardia Civil española trabajan junto a los trenes implicados en el accidente, en el lugar del descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Susana Vera

Durante las décadas siguientes se produjeron nuevos accidentes mortales en distintos puntos de la red ferroviaria. Entre ellos destaca el choque frontal ocurrido el 3 de junio de 2003 en Chinchilla, Albacete. Un tren Talgo colisionó con un convoy de mercancías en un tramo de vía única. Murieron 19 personas y otras 38 resultaron heridas.

Diez años después, el descarrilamiento de un Alvia en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, marcó uno de los episodios más graves de la historia reciente. El 24 de julio de 2013, el tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol se salió de la vía en una curva próxima a la capital gallega. El accidente causó 80 muertos y más de un centenar de heridos.

La investigación puso el foco en el exceso de velocidad con el que circulaba el convoy al entrar en la curva, así como en las medidas de seguridad implantadas en ese tramo. La tragedia abrió un amplio debate sobre la prevención de accidentes y los sistemas de protección automática de los trenes.

Adamuz y Urda, dos tragedias en la red de alta velocidad

El 18 de enero de 2026, un tren de Iryo que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid descarriló en Adamuz, Córdoba. Varios de sus vagones invadieron la vía contigua y colisionaron con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario hacia Huelva. El balance final fue de 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

El accidente fue el más grave registrado en la red de alta velocidad española hasta entonces, desde la tragedia de Angrois en 2013.

Ahora, el choque de Urda vuelve a golpear al sistema ferroviario español. La sucesión de estos accidentes ha reabierto el debate sobre la seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras y los sistemas de señalización y control.