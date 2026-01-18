ES NOTICIA

Se elevan a siete los muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba

Grave accidente ferroviario en Córdoba con siete muertos y 25 heridos graves tras el choque y descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz

Al menos siete personas han muerto, 25 personas han resultado heridas graves y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. Ha ocurrido en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua. En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18:40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid. Apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba 5 UVIs móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia). Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe. Ha desplazado a la estación de Atocha a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.

