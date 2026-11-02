El cero energético se produjo tras la desconexión de la central térmica de Los Guinchos. La incidencia podría estar relacionada con la fuerte tormenta que ha afectado a la isla durante las últimas horas

Informa: Redacción Informativos RTVC

Endesa ha informado de que el suministro eléctrico ha quedado restablecido al 100% en la isla de La Palma, tras el cero energético registrado a las 06:38 horas, hora canaria (07:38 horas, hora peninsular), lo que provocó la interrupción del servicio eléctrico en la isla.

Desde el primer momento, los equipos técnicos de generación y distribución han trabajado para recuperar el suministro de forma progresiva, siguiendo en todo momento las instrucciones del operador del sistema y en coordinación con este, hasta alcanzar la normalización completa del servicio, según informa la compañía eléctrica.

Durante el proceso de reposición se han ido incorporando progresivamente los grupos de generación disponibles y energizando las diferentes instalaciones de la red a medida que las condiciones del sistema lo permitían, con el objetivo prioritario de recuperar el suministro con seguridad.

Fuerte tormenta

La isla de La Palma ha permanecido toda la madrugada bajo una fuerte tormenta eléctrica y lluvias cuantiosas. A las 4:10 de la madrugada se produjo el disparo de la línea de transporte de 66kV Guinchos-Valle, perteneciente a Red Eléctrica Española (REE), afectando a la subestación Valle y con la pérdida 17.624 suministros de la isla. Se procede a la reposición en la red de este primer incidente. Horas más tarde se produce un cero total en la isla.

La línea de REE se mantuvo indisponible durante gran parte de la duración del cero, procediendo el operador del sistema a su puesta en servicio en el tramo final.

La compañía, continúa el comunicado, seguirá analizando toda la información disponible para determinar las causas que han originado el incidente y lamenta las molestias y dificultades que esta interrupción haya podido ocasionar a los ciudadanos de La Palma y agradece su comprensión.

El Gobierno de Canarias declara la alerta

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en La Palma tras registrarse el cero energético que ha provocado la pérdida completa del suministro eléctrico en la isla.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el fallo general del sistema eléctrico dejó sin electricidad a toda la isla.

Ante esta situación, Emergencias activó a las 07:30 horas la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA).

La declaración tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, facilitar la coordinación entre las administraciones y los organismos implicados y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales.