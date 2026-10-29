UD Los Llanos de Aridane vs CD Mensajero: el derbi palmero de la jornada en Tercera RFEF

El derbi palmero de la jornada 9 se emite este sábado a las 17:00 en directo en RTVC

La UD Los Llanos de Aridane recibe al CD Mensajero este sábado 31 de octubre, a las 17:00 horas, en la jornada 9 del Grupo XII de Tercera Federación. El partido se podrá seguir en directo en RTVC.

Dónde ver el partido en directo

La UD Los Llanos y el CD Mensajero protagonizan este sábado 31 de octubre, a las 17:00 horas, el derbi palmero de la jornada 9 de Tercera Federación. El partido se podrá seguir, desde diez minutos antes, en directo en:

Dos equipos que llegan con dudas

El conjunto local llega tras caer 0-1 en su visita a la UD Villa Santa Brígida, en la jornada 8. Antes había ganado 3-0 a la UD Lanzarote en casa, y suma 10 puntos con tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

El Mensajero, por su parte, empató 2-2 en casa con el Chatur San Fernando. Encadena cuatro empates en sus últimos cinco partidos, y suma 12 puntos con tres victorias, tres empates y dos derrotas.

Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, el choque promete igualdad: el Mensajero busca romper su racha de empates y Los Llanos necesita volver a ganar en casa para enderezar el rumbo.

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