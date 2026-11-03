La Guardia Civil prevé hacer este martes las últimas batidas de búsqueda de restos en Urda

Los vagones de los trenes accidentados, ya no se encuentran en la vía y comenzarán a ser trasladados en las próximas horas

La Guardia Civil prevé realizar este martes las últimas batidas de búsqueda y localización de restos en la zona del accidente de tren de Urda (Toledo), mientras los vagones de los trenes accidentados, que ya no se encuentran en la vía, comenzarán a ser trasladados.

La Guardia Civil coloca una corona de flores en frente de la estación de Urda (Toledo), este martes. La Guardia Civil prevé realizar este martes las últimas batidas de búsqueda y localización de restos en la zona del accidente de tren de Urda (Toledo), mientras los vagones de los trenes accidentados, que ya no se encuentran en la vía, comenzarán a ser trasladados. EFE/Ismael Herrero

Según ha informado el Instituto Armado, este martes trabajan en la zona 40 efectivos, entre Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS); drones del servicio aéreo; seguridad ciudadana; caballería; y Policía Judicial.

Además, dos guías caninos del grupo cinológico se encargarán a lo largo de este martes de llevar a cabo las últimas batidas en el lugar del siniestro, en búsqueda de posibles restos biológicos.

Los vagones de los trenes AVE e Iryo, que fueron retirados de las vías durante la jornada de este lunes, se van a empezar a retirar de la zona y serán trasladados al punto establecido por la autoridad judicial, que se desconoce.

Según ha podido comprobar EFE, a la zona del siniestro se ha trasladado un camión góndola y a primera hora de este martes hay maquinaria pesada y varios camiones trabajando en el lugar.