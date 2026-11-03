El ministro Óscar Puente comparecerá por la tarde en la Diputación Permanente, antes lo hará en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde dará cuenta de los detalles del decreto que aprobará el Gobierno de ayudas a las víctimas

Rueda de prensa del ministro de Transportes, Óscar Puente. EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, presenta este martes un informe sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) al Consejo de Ministros, que también aprobará un decreto de ayudas para las víctimas, tras lo cual Puente comparecerá, primero en conferencia de prensa, y por la tarde en el Congreso, en la Diputación Permanente, para dar explicaciones de su gestión en esta tragedia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes en Barcelona que el real decreto para los afectados por este accidente ferroviario, contemplará ayudas con una cuantía que «doblará» el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones.

Características del decreto

Ese decreto está basado en el aprobado por el Gobierno tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y duplica las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), con lo que la compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros.

También anticipa dichas indemnizaciones, a través de un mecanismo para que víctimas y familiares reciban una primera compensación sin esperar a que concluyan todos los procedimientos administrativos o judiciales.

Establece además un procedimiento especial de baja laboral con «cobertura mejorada» para quienes hayan sufrido lesiones por el accidente y la puesta en funcionamiento de oficinas de atención integral personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan los afectados.

Puente explicará el decreto tras el Consejo de Ministros

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Minsitros de este jueves, Puente explicará el decreto y el contenido del informe de su departamento sobre el accidente, ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), con el resultado de 69 personas fallecidas y más de 200 heridos de diversa consideración.

Por la tarde, el ministro comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas), para dar cuenta de su gestión en torno a este siniestro.

Seis días después de la tragedia, Puente escuchará previsiblemente en sede parlamentaria las peticiones de dimisión que estos días le han hecho en declaraciones públicas de todos los grupos políticos, a excepción del PSOE y Bildu, que defienden que hay que esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir responsabilidades políticas.

Puente, hasta el momento, ha rechazado dimitir, con el argumento de que su forma de asumir su responsabilidad es «dar la cara», esclarecer lo ocurrido y seguir al mando.

No obstante, tras el accidente -el segundo en nueve meses con víctimas mortales- Puente ofreció su cargo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consideró que apartarlo sería «injusto» y le trasladó que debía seguir gestionando la situación, según fuentes del Ejecutivo.

Explicación en la Diputación Permanente

El responsable de Transportes tendrá que explicar tanto la secuencia técnica del accidente como la respuesta del ministerio, Adif y Renfe, incluidos posibles nuevos protocolos de seguridad.

El sindicato de maquinistas Semaf y la operadora Iryo han reclamado por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo dependiente del ministerio, que revise los protocolos de circulación que se aplican cuando dejan de funcionar los sistemas de protección y seguridad de la alta velocidad.

Piden limitar a 40 kilómetros por hora (marcha a la vista) la velocidad de los trenes que circulen bajo el sistema BSL y con el sistema ASFA como protección, cuando se produzca una pérdida de transmisión del LZB o el ERTMS.

En la misma línea, Renfe trabaja en un documento de instrucciones para sus maquinistas que incluye la misma consigna de impedir a estos circular a marcha normal (hasta 200 kilómetros por hora) cuando cae el sistema LZB.