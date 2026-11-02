Los equipos forenses han completado el proceso de identificación de los fallecidos, entre ellos 54 españoles y 15 ciudadanos extranjeros. Las familias ya han recibido todas las notificaciones y 55 personas fallecidas se encuentran a disposición de sus allegados

Las labores de identificación de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) han concluido con la identificación de las 69 personas fallecidas, según los datos del Centro Integrado de Datos (CID), constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Los trabajos comenzaron el pasado miércoles y han continuado de manera ininterrumpida en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

Imagen de uno de los trenes siniestrados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press

El balance provisional se mantiene en 69 víctimas mortales, 40 hombres y 29 mujeres, todas ellas mayores de edad. Del total, 54 tenían nacionalidad española y las otras 15 eran ciudadanas de otros países: Argentina (1), Australia (2), Canadá (1), República Checa (1), Estados Unidos (4), Francia (1), Japón (2), México (1), Portugal (1) y Túnez (1).

Huellas dactilares y análisis de ADN para completar las identificaciones

Los equipos forenses han recurrido a dos procedimientos para identificar a las víctimas. La huella dactilar ha permitido confirmar la identidad de 56 personas, mediante el trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las otras 13 identificaciones han llegado a través de análisis de ADN realizados por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el propio servicio de la Guardia Civil.

El Centro Integrado de Datos ha coordinado la recopilación y verificación de las cifras oficiales. Este organismo constituye la única instancia facultada por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios de comunicación los datos oficiales, una vez que ha contrastado toda la información.

Las autoridades ya han comunicado las 69 identificaciones a sus respectivas familias y, en el caso de las víctimas extranjeras, también a las oficinas consulares correspondientes. El procedimiento ha priorizado la notificación personal y presencial a los familiares, que debía producirse de forma fehaciente antes de incorporar cada identidad a las estadísticas oficiales. Hasta el momento, 55 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares.

Más de 60 profesionales en las labores forenses

El dispositivo ha movilizado a más de 60 profesionales desde el pasado miércoles en Toledo para realizar las autopsias y completar las identificaciones. Entre ellos figuran 19 médicos forenses procedentes de distintos institutos: 12 de Toledo, cuatro de Ciudad Real, dos de Cáceres y uno de Cuenca. También han participado dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

A este equipo se han sumado ocho técnicos de autopsia: tres de Toledo, dos de Albacete, dos de Cáceres y uno de Guadalajara. Por su parte, nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología han realizado las pruebas de ADN post mortem.

La Guardia Civil ha desempeñado un papel fundamental en el proceso, tanto en las identificaciones mediante huellas dactilares como en los análisis de ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones. Un total de 27 agentes, pertenecientes al Servicio de Criminalística y a la Policía Judicial, han intervenido en estas tareas.

Apoyo psicológico y logístico a las familias y los equipos

El dispositivo también ha contado con un servicio específico de atención a los familiares de las víctimas, integrado por cuatro psicólogas: tres del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

Por último, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha proporcionado apoyo logístico durante todo el proceso, hasta completar las identificaciones y las correspondientes notificaciones. Su intervención ha resultado esencial para facilitar la gestión de los fallecidos y aportar los medios necesarios para desarrollar las labores de identificación y asistencia médico-forense.

El dispositivo ha completado así el proceso de identificación de las 69 víctimas mortales, con el objetivo de garantizar el máximo rigor y celeridad en todas las actuaciones.