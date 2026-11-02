El decreto de ayudas a las víctimas de Urda prevé bajas específicas y anticipar las indemnizaciones

El decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros contempla también una incapacidad temporal específica y oficinas de atención integral para los afectados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el real decreto para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) contemplará ayudas con una cuantía que «doblará» el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado las medidas este lunes durante su intervención en el foro World in Progress, en Barcelona, en su regreso a la agenda política tras los tres días de luto oficial decretados por el accidente. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la atención a las víctimas constituye ahora la prioridad del Gobierno y se ha comprometido a ofrecer respuestas sobre las causas de la tragedia.

Cuatro líneas de ayudas para los afectados

El decreto se estructura en cuatro ejes. El primero contempla un esquema de ayudas que duplicará la cuantía correspondiente al seguro obligatorio de pasajeros. El Ejecutivo también habilitará un mecanismo específico para anticipar las indemnizaciones, con el objetivo de evitar que las víctimas y los familiares tengan que esperar a la resolución de los procedimientos ordinarios para percibir las cantidades correspondientes.

La tercera medida será la creación de un procedimiento específico de incapacidad temporal que permita ofrecer una cobertura mejorada a las personas heridas en el accidente. A ello se sumará la apertura de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan las personas afectadas.

Pedro Sánchez ha explicado que se trata de “un decreto basado en el escudo de ayudas que ya pusimos en marcha en el anterior accidente, el accidente de Adamuz”.

El modelo toma así como referencia las medidas aprobadas tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. En aquel caso, el Gobierno movilizó un paquete de 20 millones de euros, diez millones para ayudas urgentes y otros diez para anticipos de indemnizaciones. Las ayudas se establecieron como compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil y exentas de tributación.

Por el momento, el Ejecutivo no ha detallado públicamente cuál será la dotación económica total del nuevo decreto para las víctimas de Urda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en Barcelona. EFE/Quique García

Sánchez promete respuestas a las familias

El presidente del Gobierno ha dedicado buena parte de su intervención a las víctimas y sus familiares. “Hay decenas de familias rotas por culpa de un accidente que jamás debió suceder”, ha lamentado Sánchez, que ha garantizado que el Ejecutivo acompañará a los afectados durante el duelo, los trámites y la búsqueda de explicaciones.

Sánchez se ha comprometido además a dar respuestas sobre lo ocurrido y ha asegurado que tanto los investigadores independientes como la Justicia contarán con todos los medios necesarios para esclarecer las causas del accidente “con total transparencia y de forma exhaustiva y rigurosa”. El presidente ha situado como otra de las obligaciones del Ejecutivo recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad “cuanto antes y cueste lo que cueste”.

El jefe del Ejecutivo ha recuperado así su agenda política después de los tres días de luto oficial decretados tras el accidente. También ha defendido el papel de los servicios públicos durante la emergencia y ha puesto en valor el trabajo de los sanitarios, los equipos del 112, la Guardia Civil, los bomberos, la UME y los vecinos que participaron en la atención a los afectados.

La oposición mantiene la presión sobre Óscar Puente

El anuncio de las ayudas no ha rebajado las críticas políticas al Gobierno. Diferentes fuerzas de la oposición continúan reclamando explicaciones por la gestión ferroviaria y responsabilidades tras la tragedia, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el centro de las críticas. El propio Puente descartó dimitir la pasada semana y defendió que su obligación era permanecer al frente del Ministerio para explicar lo ocurrido y revisar el funcionamiento del sistema.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha vuelto a reclamar este lunes la dimisión del ministro y ha situado el debate también en el modelo ferroviario. “Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización”, ha señalado.

También Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, ha reclamado responsabilidades políticas. “A nosotros nos parece que repetir el mismo esquema es una falta de respeto a la ciudadanía, una falta de respeto a los afectados, y que ya tendrían que haberse asumido responsabilidades políticas”, ha afirmado.

Feijóo se presenta como alternativa a Sánchez

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la reanudación de la actividad política para reivindicar su perfil de gestor y presentarse como alternativa a Pedro Sánchez.

“España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar, y con toda humildad digo, yo sí sé hacerlo”, ha asegurado el líder del PP.

Feijóo ha acusado al Gobierno de priorizar el relato político frente a la gestión y ha insistido en exigir responsabilidades por el accidente. El PP ha reorientado además su campaña tras los días de luto hacia la experiencia de gestión de su candidato y el funcionamiento de los servicios públicos.

Mientras continúa la investigación para determinar las causas del siniestro, Sánchez sostiene que la obligación del Gobierno pasa ahora por acompañar a las víctimas, esclarecer lo sucedido y recuperar la confianza en el sistema ferroviario. El primer paso será la aprobación este martes del decreto específico de ayudas para los afectados por la tragedia de Urda.