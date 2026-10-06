La Diputación Permanente: qué es y cuáles son sus funciones

Con la entrada en vigor del real decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, la Diputación Permanente toma protagonismo

Congreso de los Diputados. Imagen de recurso EFE

Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes del real decreto que disuelve las Cortes Generales (Congreso y Senado) y convoca elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, la Diputación Permanente asume los poderes de la Cámara.

La Diputación Permanente es un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes del Congreso. Cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato.

Tal es lo que ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno, y con la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Asimismo, puede instar la celebración de sesiones extraordinarias de la Cámara cuando ésta no se encuentre en período ordinario de sesiones. Sus miembros se distribuyen en forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios, para reflejar la composición de la Cámara. Su Presidente es el propio Presidente del Congreso.

En este sentido, la actual Diputación Permanente esta constituida por 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).

El Senado también dispone de su Diputación Permanente

Según el artículo 78 de la Constitución, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

En el caso del Senado, en la XV Legislatura, la Diputación Permanente está compuesta por 36 miembros titulares, cifra en la que no se incluye al presidente del Senado, conforme a la siguiente distribución: Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 19; Grupo Parlamentario Socialista, 12; Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu), 1; Grupo Parlamentario Plural en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego, 1; Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), 1; Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai), 1; Grupo Parlamentario Mixto, 1, según se recoge en el portal web de la Cámara Alta.