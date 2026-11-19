Televisión Canaria ofrece a los partidos políticos con representación parlamentaria, significativos, así como a la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente, al contar éstas dos últimas con un senador, un total de seis entrevistas electorales para los candidatos al Senado que se llevan a cabo en el programa Buenos Días Canarias.

Además se ofertan un total de cinco entrevistas a los candidatos al Congreso de los Diputados dentro del Telenoticias 2.

Para las entrevistas se utiliza un orden inversamente proporcional al porcentaje de votos, siendo la primera entrevista de cada semana para la formación que menor porcentaje tuviera y la última para la que hubiese obtenido más.

Calendario de entrevistas a los aspirantes al Senado