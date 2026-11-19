Los candidatos del Partido Socialista en Canarias han explicado hoy sus propuestas para que los beneficios de las empresas repercutan en los salarios de los trabajadores. También se han comprometido con el sector pesquero a trabajar por la mejora de sus ayudas y condiciones laborales.

El Partido Popular propone un Pacto de Estado que implique a todas las administraciones públicas en la construcción de un millón de viviendas. En materia de seguridad, se compromete a que la actividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil sea considerada profesión de riesgo.

Los candidatos de Unidad del Pueblo Canario han visitado este miércoles La Palma para explicar su programa electoral. Han hecho hincapié en su compromiso con la reconstrucción de la isla tras la erupción y con la ampliación del Hospital Virgen de las Nieves.

Coalición Canaria se ha reunido con más de 30 asociaciones del tercer sector para escuchar sus demandas y reforzar la protección social en el archipiélago. Además, ha mantenido un encuentro con sindicatos del sector de la educación en Santa Cruz de Tenerife.

VOX ha concluido su gira por las islas tras celebrar distintos actos públicos en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. Su líder, Santiago Abascal, ha situado la migración en el centro de sus discursos, calificando de «invasión planificada» la llegada de pateras a las islas durante el último mes.

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