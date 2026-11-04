Los arrestados, de 50 y 24 años, están investigados por un presunto delito de lesiones y el mayor también por amenazas. Las cámaras de seguridad captaron el inicio de la reyerta y la posterior agresión al hombre de más edad, que recibió numerosos golpes y patadas en la cabeza

Las dos personas detenidas tras una pelea ocurrida en Playa Blanca, en el sur de Lanzarote, han quedado en libertad provisional. Se trata de dos hombres de 50 y 24 años a quienes se atribuye un presunto delito de lesiones. Además, al detenido de mayor edad se le imputan amenazas.

Informan: Salvador Cruz / Laura Piñeiro

Una pelea captada por las cámaras de seguridad

Según la versión ofrecida por el hombre de 50 años, el enfrentamiento comenzó cuando el joven intentó robar en su local de ocio. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo el denunciante inicia la pelea al bajar de su vehículo con un palo en la mano.

La grabación recoge también el desenlace del enfrentamiento, cuando el hombre recibe numerosos puñetazos y patadas en la cabeza. La reyerta tuvo lugar a plena luz del día y en una zona turística de Playa Blanca.

Preocupación por la seguridad ciudadana

El suceso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad ciudadana en esta localidad turística y el debate sobre la disponibilidad de efectivos policiales para atender las necesidades de la zona.