Uno de los arrestados tiene 16 años. Según la Guardia Civil, ambos difundían instrucciones a través de canales cifrados para coordinar actos vandálicos, asaltos a comercios y ataques contra las fuerzas de seguridad

La Guardia Civil ha detenido a un impulsor del movimiento ‘Blocus’. Foto de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos por su supuesta vinculación con la organización del movimiento ‘Blocus’ en las islas.

Según ha informado el instituto armado, los arrestados estarían detrás de los principales canales de coordinación de este movimiento, que en Francia ha promovido convocatorias para alentar disturbios y saqueos. La investigación permitió detectar una intensa actividad en aplicaciones de mensajería y redes sociales.

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Instrucciones para coordinar actos vandálicos

De acuerdo con la Guardia Civil, los investigados utilizaban herramientas de comunicación cifrada para dificultar el rastreo policial. A través de grupos cerrados difundían consignas de sabotaje, mapas de actuación e instrucciones para coordinar acciones y tratar de desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre las indicaciones detectadas figuraban la quema de mobiliario urbano para obstaculizar la intervención policial, métodos de agresión a los agentes y la realización de asaltos simultáneos a grandes superficies comerciales.

La operación se adelantó a la movilización en las calles

Tras las indagaciones, los investigadores lograron identificar a los dos presuntos organizadores principales del movimiento en Tenerife. La actuación permitió detenerlos y neutralizar los canales de difusión antes de que la movilización llegara a materializarse en las calles.

La operación ha sido coordinada por la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal, que determinarán las medidas cautelares oportunas.