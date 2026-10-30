Agentes de la Policía Local rescataron el cadáver, que se encontraba semisumergido en la bocana norte de la playa de Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local ha localizado este viernes el cuerpo sin vida de un hombre en la zona del espigón de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. El cadáver se encontraba semisumergido en la bocana norte.

Un particular alertó a la Policía Local del hallazgo. Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que avisó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.

Los agentes se introdujeron en el agua y lograron sacar el cuerpo hasta la orilla, donde quedó a la espera de la llegada del resto de los recursos de emergencia.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias en las que se produjo el suceso.