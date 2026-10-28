Rescatan del mar a dos mujeres y un menor en apuros en la playa de Benijo, Tenerife

Los tres afectados presentaron síntomas de ahogamiento de carácter moderado y trasladados a distintos centros hospitalarios de Tenerife

Un grupo de surfistas rescató del mar a dos mujeres y un menor que se encontraban en apuros en la playa de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Los tres resultaron heridos durante el incidente, ocurrido en la tarde de este martes.

Imagen de archivo. 112 Canarias

El CECOES del 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta poco antes de las 18.00 horas. En el aviso se comunicaba que varias personas se encontraban en apuros en el mar.

Los tres afectados presentaban síntomas de ahogamiento

Los heridos son un menor de 17 años con síntomas de ahogamiento de carácter moderado. A quien el SUC trasladó en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias.

Una mujer de 24 años con síntomas de ahogamiento de carácter moderado, a quien el SUC trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria; y otra mujer de 25 años, también con síntomas de ahogamiento de carácter moderado, a quien el SUC trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de la Policía Local y el Consorcio de Bomberos colaboraron con los servicios de rescate.