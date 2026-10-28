Alberto Rodríguez y Héctor Morán encabezarán las listas por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, respectivamente. La formación concurrirá a las elecciones generales, pero no presentará candidatura al Senado

Drago Canarias ha presentado sus candidaturas completas al Congreso de los Diputados por las circunscripciones de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. La formación estará encabezada por Alberto Rodríguez, presidente del partido, en la provincia occidental, y Héctor Morán, responsable de Organización y Confederalidad, en la oriental.

Los seis primeros puestos de la candidatura de Drago Canarias por Santa Cruz de Tenerife / Prensa de Drago Canarias

Por Santa Cruz de Tenerife, la lista continúa con Carmen Peña, portavoz nacional; Aitor Wenceslao Montelongo, portavoz de Drago Santa Cruz de Tenerife; Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma; Javier Hernández Álvarez y Verónica Barreto Amador.

Los seis primeros puestos de la candidatura de Drago Canarias por Las Palmas / Prensa Drago Canarias

En Las Palmas, tras Héctor Morán figuran Aceysele Chacón, portavoz de Drago Fuerteventura; Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria; Mar Jiménez Domínguez, portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria; Rafael Jiménez Tortosa y Cristina del Carmen Acosta Haro.

Según la formación, ambas candidaturas están integradas por personas jóvenes que ya desarrollan labores institucionales, políticas y organizativas dentro del partido.

La decisión de concurrir al Congreso fue adoptada por el Secretariado Nacional de Drago Canarias, tras consultar a las unidades territoriales insulares. La formación ha decidido no presentar candidaturas al Senado.