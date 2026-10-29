Una mujer de 52 años sufrió varias lesiones tras ser golpeada y pateada, mientras que una menor fue víctima del robo de su teléfono móvil, cuyo posicionamiento permitió localizar a los sospechosos

Detenidos por robo en Puerto de la Cruz. Imagen de recurso Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de dos robos con violencia cometidos de forma consecutiva en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.

La investigación comenzó tras recibir dos denuncias en la Comisaría Local, en las que las descripciones de los presuntos autores coincidían.

En uno de los casos, una mujer de 52 años sufrió el robo de su cartera, que contenía 300 euros. Según la Policía Nacional, los asaltantes le dieron un tirón de pelo que la hizo caer al suelo y, posteriormente, le propinaron múltiples golpes y patadas por todo el cuerpo. La víctima sufrió varias lesiones y necesitó asistencia médica.

En el segundo asalto, los presuntos autores sustrajeron violentamente el teléfono móvil de una menor de edad. El posicionamiento del dispositivo resultó clave para localizar a los implicados, que habrían intentado venderlo en la zona de ocio nocturno del municipio.

La colaboración ciudadana también contribuyó a localizar a uno de los sospechosos. Una vez esclarecidos los hechos, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.